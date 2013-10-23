Глава МИД Узбекистан принял нового посла Сербии

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия с резиденцией в городе Москве Славенко Терзич. 22 октября его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, которому посол передал верительные грамоты, адресованные Президенту Исламу Каримову.

После краткой церемонии состоялась беседа, на которой обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия Узбекистана и Сербии. Стороны отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении узбекско-сербского политического диалога, институционализации связей в различных сферах, в том числе путем подписания двусторонних договоров и соглашений.

Интересам обеих сторон в равной степени отвечают налаживание регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран по всему комплексу двусторонних отношений, установление прямых контактов деловых кругов Узбекистана и Сербии, подчеркивалось в ходе беседы.

Дипломаты также остановились на отдельных вопросах регионального и международного характера.

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