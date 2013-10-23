Корейский культурный центр Наманганской области провел в Мингбулакском районе конкурс на знание узбекского языка

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. В поселке Джумашуй – райцентре Мингбулакского района Наманганской области – прошел конкурс на знание узбекского языка для учеников не узбекской национальности, подготовленный Наманганским областным Корейским культурным центром.

Стоит сказать, что в Мингбулакском районе проживает немало лиц корейской национальности, а также имеется отделение Наманганского областного Корейского культурного центра, руководителем которого является Марина Цай – учитель младших классов школы № 14.

Марина Цай и учительница узбекского языка Мадина Фазилова разработали и воплотили в жизнь открытый урок-эрудит на тему "Узбекистан – наш общий дом".

Для участия в уроке были отобраны учащиеся 4-х – 7-х классов – Наташа и Ангелина Хван, Арсен Лим, Руслан Куртемиров, Настя Ким, Милана Пахольская, Диана Гунусарева, Динара Алимова и другие, для которых узбекский язык не является родным. Впрочем, все эти ребята практически в совершенстве владеют государственным языком.

Прекрасное владение языком Алишщера Навои ученики продемонстрировали, прочитав на языке оригинала произведения Алишера Навои, Эркина Вохидова, участвуя в игре "Думай, ищи, найди", объясняя свое представление о Родине и языке, и в конкурсе "Кто красивее напишет". Украсили мероприятие красивые узбекские танцы.

В заключительной части мероприятия выступили директор школы Чулпаной Хусанова и председатель Наманганского областного Корейского культурного центра Лариса Ни. Они поблагодарили учеников и учителей, подготовивших урок.

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