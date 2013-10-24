В Самарканде прошел семинар по выборам аксакалов махаллей

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 23 октября прошел семинар, посвященный вопросам подготовки и проведения на высоком уровне выборов председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников в ноябре-декабре текущего года.

В нем приняли участие члены вспомогательной комиссии по организации и проведению выборов, сотрудники городского отдела общественного фонда "Махалля" и другие.

В ходе семинара было обсуждено значение Законов Республики Узбекистан "О выборах председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников" и "Об органах самоуправления граждан", отмечена их роль в предстоящих выборах.

Также внимание участников семинара обращено на особенности проводимых выборов, задачи, стоящие перед вспомогательными комиссиями, а также на ответственность сформированных в ОСГ рабочих групп по организации и проведению выборов аксакалов махаллей.

В процессе семинара разработаны соответствующие рекомендации и предложения по проведению выборов на основе законных требований и демократических принципов.

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