



Ислам Каримов примет участие в минском саммите СНГ



ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 24-25 октября в Минске состоится очередное заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, в котором примет участие Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера. По данным Исполкома СНГ, повестка дня заседания включает 17 проектов документов, регламентирующих сотрудничество стран-участниц в различных сферах. В их числе: проект Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма на период до 2020 года;

Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий;

проект Соглашения об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Главы государств обсудят деятельность Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств по реализации решений высших уставных органов СНГ, вопросы, касающиеся защиты секретной информации, а также дальнейшего сотрудничества в области финансовых, валютно-платежных и кредитных отношений. На саммите будут также приняты решения о заместителе Председателя Экономического Суда СНГ, о награждении Грамотой Содружества Независимых Государств и о председательстве в Содружестве в 2014 году. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи