Ислам Каримов наградил группу сотрудников МВД

Ислам Каримов наградил группу сотрудников МВД24.10.2013 16:44
ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. По случаю отмечаемого в Узбекистане 25 октября Дня работников органов внутренних дел Президент Ислам Каримов подписал Указ, которым наградил группу сотрудников правоохранительных органов.
Глава государства распорядился наградить:
орденом "Меҳнат шуҳрати"
- начальника цикла Центра переподготовки и повышения квалификации сержантского состава Министерства внутренних дел Республики Узбекистан Мадазизова Бахтиера Хамидуллаевича.
орденом "Шон-шараф" II степени:
- начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ферганской области Абдуллаева Бахтиера Тухтасиновича
- командира группы специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан Эргашева Кодира Юсуповича
орденом "Дўстлик"
- начальника центра идентификации личности Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики Узбекистан Иргашева Кобилжона Комилджоновича
- старшего следователя следственного отдела управления внутренних дел Учтепинского района города Ташкента Курляндцеву Ольгу Валерьевну
- первого заместителя начальника отдела внутренних дел Амударьинского района Республики Каракалпакстан Орынбаева Аманбая Тлеубаевича
орденом "Мардлик"
- командира группы батальона управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка Управления внутренних дел Самаркандской области Кодирова Журамурода Амриллоевича (посмертно)
- старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента Сабирова Бекзода Самихжановича
Еще 10 сотрудников правоохранительных органов награждены медалью "Жасорат", 10 – медалью "Содиқ хизматлари учун", 7 – медалью "Шуҳрат".
Как отмечается в Указе, награды присвоены им "за многолетний доблестный труд в обеспечении мира, стабильности и общественного порядка в стране, а также проявленные отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга, мужество в защите национальных интересов".
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