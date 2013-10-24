



Ислам Каримов наградил группу сотрудников МВД



ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. По случаю отмечаемого в Узбекистане 25 октября Дня работников органов внутренних дел Президент Ислам Каримов подписал Указ, которым наградил группу сотрудников правоохранительных органов. Глава государства распорядился наградить: орденом "Меҳнат шуҳрати" начальника цикла Центра переподготовки и повышения квалификации сержантского состава Министерства внутренних дел Республики Узбекистан Мадазизова Бахтиера Хамидуллаевича. орденом "Шон-шараф" II степени: начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ферганской области Абдуллаева Бахтиера Тухтасиновича

командира группы специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан Эргашева Кодира Юсуповича орденом "Дўстлик" начальника центра идентификации личности Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики Узбекистан Иргашева Кобилжона Комилджоновича

старшего следователя следственного отдела управления внутренних дел Учтепинского района города Ташкента Курляндцеву Ольгу Валерьевну

первого заместителя начальника отдела внутренних дел Амударьинского района Республики Каракалпакстан Орынбаева Аманбая Тлеубаевича орденом "Мардлик" командира группы батальона управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка Управления внутренних дел Самаркандской области Кодирова Журамурода Амриллоевича (посмертно)

старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента Сабирова Бекзода Самихжановича Еще 10 сотрудников правоохранительных органов награждены медалью "Жасорат", 10 – медалью "Содиқ хизматлари учун", 7 – медалью "Шуҳрат". Как отмечается в Указе, награды присвоены им "за многолетний доблестный труд в обеспечении мира, стабильности и общественного порядка в стране, а также проявленные отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга, мужество в защите национальных интересов". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи