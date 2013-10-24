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Медосмотр для детей

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября в Бухарском областном управлении на очередном совещании главврачей семейных поликлиник были подняты вопросы организации разъяснительной работы по здоровому образу жизни среди молодежи. В частности, областным управлением здравоохранения подготовлен план участия врачей семейных поликлиник в специальных занятиях в общеобразовательных школах.

В 7 и 8 классах общеобразовательных школ преподается предмет "Семья и общество", посвященный изучению вопросов создания семьи, негативных последствий табакокурения и употребления спиртных напитков в раннем возрасте, а также разъяснению подросткам интересующих их вопросов в половом воспитании.

Кроме того, в течение двух последующих месяцев учащиеся общеобразовательных школ города Бухары и близлежащих районных центров пройдут медицинское обследование в областном детском многопрофильном медицинском центре. А медосмотр для учеников общеобразовательных школ, расположенных в отдаленных районах, будет организован в центральных районных поликлиниках. Врачи областного детского центра еженедельно будут выезжать в районы и проводить там осмотры детей и принимать участие в разъяснительной работе в школах.