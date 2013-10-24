В Узбекистан прибыла правительственная делегация Сингапура

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла делегация Республики Сингапур во главе с министром в офисе премьер-министра, вторым министром иностранных дел и вторым министром по окружающей среде и водным ресурсам Грейс Фу. 24 октября она была принята в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Во встрече принял участие Посол Сингапура Зулкифли Бахаруддин.

На встрече рассмотрены состояние и перспективы отношений Узбекистана и Сингапура в различных областях, предложения по институционализации связей, состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам международного и регионального характера. Стороны с удовлетворением констатировали конструктивный характер взаимодействия двух стран в рамках ООН, других ведущих международных политических и финансовых институтов.

Отдельное внимание в ходе беседы уделено перспективным направлениям торгово-экономического сотрудничества. В настоящее время в Узбекистане функционирует 32 предприятия с участием сингапурского капитала, работающих в таких отраслях, как легкая промышленность, энергетика, производство электроники, продуктов питания.

Как отметили собеседники, Узбекистан и Сингапур заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимной торговли, инвестиционного партнерства, реализации совместных проектов с применением передовых технологий. В обеих странах придают особое значение дальнейшему развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе через налаживание контактов между учебными заведениями и научными учреждениями.

Напомним, визит сингапурской делегации в Узбекистан с 24 по 27 октября предусматривает переговоры в МИД, МВЭСИТ, Минсельводхозе, Минфине, встречу со студентами в Университете мировой экономики и дипломатии, а также поездку в Самарканд.

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