advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
17.06.2018 / 17:47 msk / 19:47 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистан прибыла правительственная делегация Сингапура
24.10.2013 21:29

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла делегация Республики Сингапур во главе с министром в офисе премьер-министра, вторым министром иностранных дел и вторым министром по окружающей среде и водным ресурсам Грейс Фу. 24 октября она была принята в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Во встрече принял участие Посол Сингапура Зулкифли Бахаруддин.

На встрече рассмотрены состояние и перспективы отношений Узбекистана и Сингапура в различных областях, предложения по институционализации связей, состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам международного и регионального характера. Стороны с удовлетворением констатировали конструктивный характер взаимодействия двух стран в рамках ООН, других ведущих международных политических и финансовых институтов.

Отдельное внимание в ходе беседы уделено перспективным направлениям торгово-экономического сотрудничества. В настоящее время в Узбекистане функционирует 32 предприятия с участием сингапурского капитала, работающих в таких отраслях, как легкая промышленность, энергетика, производство электроники, продуктов питания.

Как отметили собеседники, Узбекистан и Сингапур заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимной торговли, инвестиционного партнерства, реализации совместных проектов с применением передовых технологий. В обеих странах придают особое значение дальнейшему развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе через налаживание контактов между учебными заведениями и научными учреждениями.

Напомним, визит сингапурской делегации в Узбекистан с 24 по 27 октября предусматривает переговоры в МИД, МВЭСИТ, Минсельводхозе, Минфине, встречу со студентами в Университете мировой экономики и дипломатии, а также поездку в Самарканд.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Циндаоская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Обзор прессы с 11 по 17 июня
12.06.2018
Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Обзор прессы с 11 по 17 июня
12.06.2018
Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Обзор прессы с 30 апреля по 6 мая
03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ