областной хокимият

Работники СМИ начнут пропагандировать ТСЖ

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. В субботу, 26 октября в пресс-центре областного хокимията состоится семинар-тренинг для работников средств массовой информации на тему "Роль СМИ в развитии товарищества собственников жилья". Целью семинара является организация широкой пропагандистской работы, направленной на ознакомление общественности с такой формой собственности, как ТСЖ.

В настоящее время в Бухарской области Узбекистана действует всего несколько товариществ собственников жилья, и это достаточно низкий уровень развития по сравнению с другими регионами страны. Скорее всего, дело в том, что население мало информировано о порядке создания ТСЖ и его деятельности. К примеру, в городе Ташкенте данный вид собственности и управления жилищно-коммунальным хозяйством очень развит. В большинстве случаев, ТСЖ состоят из двух или трех многоквартирных домов, что позволяет им эффективно решать хозяйственные вопросы.

В настоящее время в городах и районах Бухарской области самостоятельное управление жилищно-коммунальным хозяйством набирает обороты, жильцы многоквартирных домов все чаще сами решают имеющиеся проблемы в коммунальном хозяйстве, а потом производят взаиморасчеты с соответствующими государственными конторами. Но эта практика носит несколько самовольный характер, так как нет управления, общественной структуры.

Специалисты областного хокимията считают, что ТСЖ являются наиболее удобной формой управления жилищно-коммунальным хозяйством, как для жильцов, так и для государственных органов. В случае решения каких-либо хозяйственных вопросов председатель ТСЖ имеет право обращаться в любые органы власти и управления от имени жильцов и решать различные вопросы. Аналогичным путем представители госструктур могут довести до населению какую-либо информацию. Главное для развития ТСЖ требуется широкая информированность населения о такой возможности, а в этом деле неоценимую помощь могут оказать средства массовой информации.