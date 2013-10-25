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В Бухаре состоялся семинар "Сотрудничество государственных органов со СМИ"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября в Бухарском региональном отделении Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества (НИМФГО) состоялся семинар на тему "Сотрудничество государственных органов со СМИ". В семинаре участвовали представители пресс-центров городских и районных хокимиятов, органов прокуратуры и внутренних дел, налоговой инспекции, работники средств массовой информации.

Специалисты НИМФГО объяснили собравшимся, что важной составляющей работы по информированию общественности о деятельности государственных органов является сотрудничество со средствами массовой информации. В этом плане работники пресс-центров госорганов должны инициативно контактировать со СМИ и поднимать интересующие граждан вопросы, разъяснять те или иные проблемы, имеющиеся в различных сферах общественной жизни.

Внимание участников также было обращено на необходимость творческого подхода к данной работе. - Какой толк от выступлений по телевидению или сообщений в прессе, если они не содержат конкретные факты о деятельности госструктур, - отметил А.Миршоев. По его словам, сотрудники государственных органов, и в первую очередь, пресс-центров, должны воспринимать сотрудничество со средствами массовой информации, как свою прямую обязанность, но не стоит путать с обязательством. Важно отойти от принципа "Я должен – я сделал", нужно руководствоваться своим профессионализмом и желанием сделать свою работу хорошо.

В ходе семинара представители пресс-центров государственных органов рассказали о своих результатах по информированию общественности. Также были затронуты вопросы использования официальных веб-сайтов государственных органов, их своевременного наполнения актуальной информацией и внедрения интерактивных услуг по взаимодействию с гражданами. Сделаны замечания представителям областного управления ГНИ, которое до сих пор не имеет собственного веб-сайта, а его руководство ссылается на страничку веб-сайта Государственного налогового комитета. Специалисты Института заметили, что в данном случае это не отвечает целям и задачам правового эксперимента, а использование специальных ресурсов вышестоящих ведомств противоречит требованиям Постановлений Кабинета Министров, определяющих порядок создания и формирования официальных веб-сайтов государственных органов.

В качестве примера эффективного сотрудничества со СМИ были рассмотрены возможности использования всех печатных изданий и телеканалов Бухарской области. На данном этапе реализации правового эксперимента основную работу проводят областные управления органов государственной власти и управления, а их районные подразделения ограничиваются слабым участием. Если задействовать в этой работе все средства массовой информации Бухарской области, то эффект будет намного сильнее и повысится степень доверия граждан к пресс-центрам госорганов.