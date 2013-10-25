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Подготовка к выборам аксакалов сходов граждан

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября в Пешкунском районном хокимите состоялось собрание с участием председателей махаллинских сходов граждан, на котором обсуждалась работа по подготовке к выборам председателей махаллей и их советников.

С докладом об организации указанной работы выступил председатель районного отделения благотворительного общественного фонда "Махалля" Б.Хамидов. В Пешкунском районе осуществляют деятельность 10 сельских, 2 поселковых и 24 махаллинских сходов граждан. Таким образом, будет выбрано 36 председателей сходов граждан и столько же советников по религиозным вопросам.

В каждом сходе граждан в данное время идет всесторонняя подготовка к намеченным в ноябре-декабре выборам председателей и советников сходов граждан. То есть, отобраны кандидаты на должность председателей и советников сходов граждан, организуются их встречи с местными жителями. Согласно постановлениям Совета Сената Олий Мажлиса на должность председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников выдвигаются не менее 3 кандидатур из числа жителей схода, которые проживают на данной территории не менее 5 лет, пользуются уважением односельчан, обладают организаторскими способностями, деловыми качествами, способны повести за собой людей.

В организациях и учебных заведениях развешаны плакаты с фотографиями и биографией кандидатов на должность аксакалов сходов граждан. Имеются аналогичные плакаты с данными о советниках, чтобы трудовые коллективы, ученики школ и студенты профессиональных колледжей смогли ознакомиться с кандидатами и их опытом общественной деятельности.

Для оказания практической помощи в правильной организации подготовки и проведения выборов создана районная комиссия, в состав которой вошли представители государственных и общественных организаций, фондов "Нуроний" и "Махалля", Комитета женщин. Кроме этого, в махаллинских и сельских сходах граждан созданы рабочие группы по организации выборов председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников, в задачи которых входит непосредственное исполнение запланированных мероприятий: встречи с жителями махаллей, разъяснение сути выборов и т.п. Рабочие группы в основном состоят из активистов и жителей махаллей, пользующихся авторитетом, а также преподаватели образовательных учреждений.

Каждую неделю проводятся собрания рабочих групп во всех сходах граждан. Разрешается проводить собрание раз в две недели с обязательным составлением отчета о проделанной работе, который предоставляется в районную комиссию по организации выборов.