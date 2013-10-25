Новый номер журнала «Atavatan Türkmenistan» рассказал о масштабах туркмено-турецкого сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Вышел в свет очередной номер аналитического журнала «Atavatan Türkmenistan». Первый номер этого журнала был издан в июне текущего года по итогам состоявшегося весной государственного визита в Туркменистан Президента Турецкой Республики Абдуллы Гюля. Новый выпуск, озаглавленный «Туркменистан – страна стремительного прогресса», посвящен празднику независимости нашей страны и рассказывает о достижениях и успехах Туркменистана за годы независимости, перспективах дальнейшего туркмено-турецкого сотрудничества.

Отрывается издание небольшим вступлением, в котором рассказывается о славных вехах в истории современного Туркменского государства, сообщает ИП "ТУРКМЕНинформ".

В материалах номера вспоминается состоявшийся в августе текущего года визит Премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в город Туркменбаши, где начато строительство Международного морского порта.

Туркменистан и Турция в современную эпоху демонстрируют высокий пример многопланового плодотворного взаимодействия, основанного на общности историко-культурных связей и духовных традиций двух братских народов – эта идея проходит красной нитью через статьи журнала, авторами которых являются крупные политические деятели Турецкой Республики, в числе которых Председатель Великого национального собрания Турции Джемиль Чичек, министр экономики Турецкой Республики Зафер Чаглаян и др.

О реализованных масштабных совместных проектах в различных сферах и перспективах многопланового сотрудничества подробно рассказывают представители деловых кругов двух стран. Успехи нашей страны за годы независимости в области экономики, нефтегазовой промышленности, финансово-банковской сфере, культуре, туризме и спорте, достижения в строительной и транспортной отраслях – все это нашло отражение на страницах журнала.

Подготовленный при содействии деловых кругов двух стран и изданный на туркменском и турецком языках, журнал «Atavatan Türkmenistan» является еще одной яркой иллюстрацией приверженности двух государств и народов традиционным отношениям дружбы и взаимовыгодного партнерства.

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