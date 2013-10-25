Абдулазиз Камилов принял участие в заседании СМИД СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств, которое состоялось 24 октября в городе Минске.

Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели 14 вопросов, касающихся различных аспектов взаимодействия в рамках Содружества и приняли 17 соответствующих документов.

Министры рассмотрели вопросы, вносимые в повестку дня предстоящего 25 октября заседания Совета глав государств-участников СНГ.

Днем ранее, 23 октября в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. В ходе беседы обсуждались перспективы узбекско-белорусского сотрудничества, в том числе, вопросы активизации политического диалога, оказания взаимного содействия на международной арене, расширения торгово-экономического партнерства с учетом возобновления работы совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Следующее заседание СМИД СНГ состоится 4 апреля 2014 года в Москве.

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