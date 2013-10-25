Ислам Каримов прибыл в столицу Беларуси для участия в саммите СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов прибыл в город Минск, где состоится очередное заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, Президент Узбекистана примет участие во встречах глав государств в узком и расширенном составах, на которых будут обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках СНГ. Главы государств обменяются мнениями по актуальным проблемам регионального и международного характера.

Саммит СНГ запланирован на 25 октября.

Напомним, Узбекистан принимает участие в деятельности основных уставных органов СНГ с момента его образования. Позиция Республики в отношении данного объединения заключается в углублении экономической интеграции в рамках Содружества, при сохранении широких возможностей для взаимовыгодного сотрудничества в сферах двусторонних и многосторонних отношений.

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