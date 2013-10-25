В Самарканде открылся музей местного футбола

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. По инициативе Самаркандской областной федерации футбола на днях в городе Самарканде открылся Музей истории самаркандского футбола. Данная идея была поддержана членами Совета почетных футболистов при Федерации футбола и футболистами областной команды. Музей расположен в здании стадиона "Динамо".

Среди экспонатов музея представлены фотографии, отражающие традиции самаркандского футбола, кубки и медали областной команды, книги о местных футболистах и статьи из различных газет, рассказывающие о победных играх команды "Динамо Самарканд".

Как отмечают представители федерации футбола Узбекистана, данный музей послужит символом почета ветеранам самаркандского футбола и возродит у молодого поколения интерес к развитию традиций узбекского футбола.

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