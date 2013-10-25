Самаркандцы вернулись с паломничества

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Ночью 24 октября в международном аэропорту "Самарканд" торжественно встретили паломников из Саудовской Аравии, которые в течение 24 дней совершали в городах Мекка и Медина обряды паломничества "хадж".

Самолет прилетел рейсом Джидда – Самарканд. В аэропорту почтенных паломников встречали близкие и родственники, представители хокимията и комитета по делам религии.

После выхода из аэропорта прибывших паломников пригласили за богато накрытый дастархан, вокруг которого они поделились своими впечатлениями от дальнего путешествия.

По окончании торжественного мероприятия паломников развезли по их местам жительства на специальных автобусах.

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