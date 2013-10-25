Узбекистан посетила делегация внешнеполитического ведомства Японии

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетила делегация Министерства иностранных дел Японии во главе с директором отдела Центральной Азии и Кавказа Джуном Наназавой. 24 октября он был принят в Министерстве иностранных дел Республики.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы узбекско-японской повестки дня с акцентом на приоритетные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по некоторым региональным и международным проблемам, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

УЗИНФОРМ