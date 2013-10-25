В Наманганской области чествовали награжденных сотрудников УВД

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Сразу два кавалера государственных наград появилось среди сотрудников Наманганского областного управления внутренних дел.

В канун профессионального праздника работников милиции Указом Президента Республики Узбекистан "О награждении группы сотрудников в связи с Днем работников органов внутренних дел Республики Узбекистан" медалями награждены: медалью "Содиқ хизматлари учун" – старший следователь следственного управления Управления внутренних дел Наманганской области Ойбек Толибжон угли Каримов и медалью "Шухрат" – милиционер отдела охраны при отделе внутренних дел Касансайского района Тохиржон Убаев.

Как отмечается в Указе Президента, они отмечены за многолетний доблестный труд в обеспечении мира, стабильности и общественного порядка в стране, а также проявленные отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга, мужество в защите национальных интересов.

Оба новоиспеченных лауреата принимают поздравления от коллег и руководства облУВД.

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