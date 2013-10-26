Женский футбол в Намангане возрождается, но нуждается во внимании и поддержке

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Некогда славные футбольные традиции города Намангана пытается возродить созданная год назад женская команда "Навбахор". Сейчас она успешно выступает в первой лиге и готовится в заключительным матчам, которые пройдут в начале ноября.

На рубеже веков поддавал жару всем соперницам созданный на базе Наманганского госуниверситета коллектив "Гулбахор". Высшее достижение его пришлось на 2001 год. Тогда наманганские девушки стали чемпионками Узбекистана, опередив сильные команды – "Андижанку" и "Севинч".

Успех вместе со своими воспитанницами по праву разделила тренер Карима Юлдашева. Она собрала под крыло "Гулбахора" талантливых воспитанниц местной школы футбола и пригласила несколько сильных футболисток из России и Казахстана.

Однако потом внимание, а соответственно и финансирование женской команды, сошло на нет. И через несколько лет назад команда, наводившая ужас на соперниц, прекратила свое существование.

В годы безвременья Карима работала в ряде клубов за границей – в России, Турции, Казахстане. А вот сейчас стоит у истоков второго рождения женского футбола в Намангане. Вместе с ней инициативу создать в городе женский коллектив выдвинули судья ФИФА Эдита Миробидова и ставший менеджером по лицензированию Жахонгир Шарифий.

Эта идея нашла поддержку и понимание у руководства ФК "Навбахор" в лице тогдашнего директора клуба Дильмурода Мамаджанова и старшего тренера команды Александра Клименко. Так что летом 2012 года после достаточно долгого перерыва в списке женских команд высшей лиги появилась и наманганская.

А уже позже, 18 декабря 2012 года, на заседании Кабинета Министров, посвященном развитию женского футбола в стране, подробно обсуждался вопрос о создании женских футбольных команд при 14 профессиональных футбольных клубах, участвующих в высшей лиге чемпионата Узбекистана.

Главный тренер Карима Юлдашева собрала совсем юных девчонок, главным образом воспитанниц футбольной ДЮСШ № 20 и учениц школы № 49. Также в команду приглашены четыре опытных игрока, имеющие за плечами багаж выступлений в таких командах, как "Андижанка", "Севинч" (Карши) и "Гулбахор", – Зарина Ходжаева, Маржона Абусаттарова, Ёдгора Раззакова и Луиза Маматказина. Эти спортсменки и стали стержнем нового коллектива. Всего заявлено за "Навбахор" 22 футболистки.

Уже в первый свой сезон наманганская команда неплохо себя проявила и смогла, во всяком случае, сохранить за собой место в элите. Однако тут вмешался финансовый вопрос: оказалось не под силу найти средства для поездок на выездные матчи и на турнирный взнос – 10 миллионов сумов. Дело в том, что в высшей лиге женские команды играют, как и мужчины: один матч проводят на домашнем газоне, следующий – выездной. Так что было решено играть на следующий сезон в первой лиге. А там принята туровая система: команды, а их 10, съезжаются на неделю – 10 дней и проводят серию матчей, и так 4 раза, чтобы каждая сыграла с каждой по 2 раза.

"Это и к лучшему. Ведь в нашей команде много девчонок, которым по 16 – 17 лет, и им трудно пока тягаться с опытными и мастеровитыми соперницами. А в первой лиге они чувствуют себя вполне уверенно, нарабатывая мастерство", – говорит Карима.

Стоит сказать, что тем же путем пошли в "Пахтакоре". Женская команда также не стала цепляться за высший дивизион, предпочтя набивать руку в поединках среди команд первой лиги.

Кстати, после первого круга наманганская дружина занимала первое место, опережая записного фаворита – тот же "Пахтакор". Но третий тур девочки провели не столь удачно, и как заметила, Карима, не без "помощи" судей потеряли важные очки, в том числе проиграли основному конкуренту "Пахтакору" – 1:3. Таким образом, сейчас "Навбахор" идет на втором месте, отставая от столичной команды на 4 очка и имея запас перед ближайшим преследователем в 3 очка.

Решающий четвертый тур пройдет с 3 по 7 ноября на пахтакоровской базе в Кибрае, как, впрочем, и все предыдущие. По словам Каримы Юлдашевой, они с удовольствием там играют, тем более что есть все условия.

Девочки тренируются 2-3 раза в неделю на искусственном газоне футбольной школы "Умид-Навбахор". Больше, чем один час, получить им не удается – тут же тренируются парни, да и взрослые команды. Общей физподготовкой занимаются девушки самостоятельно, на поле главное внимание уделяется работе с мячом и тактике. Также навбахоровки проводят товарищеские матчи с девушками из Андижана и Ферганы.

Кстати, по словам Каримы, родители девушек, а большинство тех из отдаленных кишлаков, совсем даже не против, что их дочери увлеклись футболом, наоборот, всячески поддерживают их.

ФК "Навбахор" по мере сил помогает своему детищу, выделяя из бюджета клуба небольшие средства, финансируя поездки девушек на туры. Карима Юлдашева благодарит за поддержку исполнительного директора клуба Ганишера Исмаилова.

Все бы ничего, но женская команда "Навбахор" оказалась в тени не менее славного одноименного мужского коллектива, переживающего ныне тоже непростые времена.

"Мы работаем, играем на голом энтузиазме, про нас практически никто не знает. Ни от областного комитета женщин, ни от областной Ассоциации деловых женщин мы не дождались даже доброго слова", – говорит Карима Юлдашева.

Вот так, не обращая внимания на трудности, идет возрождение славы женского футбола. И уже есть чем гордиться. Так, несмотря на молодость, вратаря наманганской команды взяли на заметку тренеры сборной Узбекистана.

УЗИНФОРМ