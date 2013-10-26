Рабочие группы начали деятельность в наманганских махаллях

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Выборная кампания в махаллях Наманганской области вступила в новую фазу: сформированные на местах рабочие группы приступили к разъяснительной деятельности среди населения.

На эти группы новой редакцией Закона Узбекистана "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников" возложены обязанности по проведению агитации, формированию выборщиков от каждого дома, улицы, выдвижению кандидатов на должности председателя и советников.

"С этой целью мы сейчас изучаем общественное мнение, предлагаемые жителями нашей махалли кандидатуры", — говорит председатель рабочей группы махалли "Порлок" (третий микрорайон) на территории массива Давлатабад Намангана Мавлюда Сотиболдиева.

Она также рассказала, что на первом заседании группы, в которую вошли 7 уважаемых в микрорайоне человек, были распределены обязанности. Например, в состав группы вошел старейший житель микрорайона Каримжон-ота Тожибоев, медсестра поликлиники Назира Акбарова. Да и сама руководитель группы Мавлюда Сотиболдиева имеет большой административный опыт, сейчас она возглавляет школу № 52.

На 6 членов рабочей группы возложена обязанность обойти все 60 многоквартирных домов, узнать, кого из махаллинцев жители считают достойным стать руководителем на ближайшие два с половиной года, а также выдвинуть кандидатуры на участие в собрании по выборам председателя и его советников.

"Кворум нам определен в 120 человек. Значит, от каждого дома в собрании будет участвовать 2 человека. Им мы выдадим мандаты для голосования. Кроме того, в собрании могут принять участие с совещательным голосом и другие жители, они только не имеют права голосовать", — поясняет действующий председатель СГМ Гульчехра Нишанова.

Определились тут и с местом проведения собрания выборщиков. Оно пройдет 13 декабря в актовом зале школы № 52. Также предусмотрено подготовиться к тому, что собрание может решить провести тайное голосование, для чего изготовят кабинки.

"Как раз сегодня на втором заседании мы планируем обсудить детали организации собрания, а также определим форму избирательного бюллетеня", — продолжает руководитель рабочей группы Мавлюда Сотиболдиева. Она особо подчеркивает, что на должности председатели и советников будут выдвигаться по несколько кандидатов.

Одно из направлений деятельности рабочей группы – разъяснение жителям микрорайона закона, предусматривающего новый порядок выдвижения кандидатур на должности советников председателя схода граждан рабочей группой.

"Это положение направлено на дальнейшую демократизацию системы выборов, а также предупреждение негативных явлений", — подчеркивает Мавлюда Сотиболдиева.

Она говорит, что люди задают много вопросов, интересуются тонкостями, а потому членам рабочей группы необходимо не только четко знать законы, но находиться в курсе новостей по ходу выборной кампании.

Среди других новшеств – введение порядка, согласно которому кандидаты на должность председателя схода граждан в своих выступлениях должны объявить программу будущей деятельности. Это позволит гражданам более осознанно подходить к вопросу об избрании того или иного кандидата, быть информированными о планах кандидата на перспективу.

УЗИНФОРМ