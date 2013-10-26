В Наманганском районе поздравили передовиков хлопковой страды

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Велосипеды, ковры, стильные сервизы и другие ценные подарки в комплекте с почетными грамотами вручили вчера лучшим сборщицам Наманганского района одноименной области.

Так, фермерскому хозяйству "Олтин замин ифтихори", которое получило с каждого из 55 гектаров по 43 центнера хлопка, помогают жители махалли "Махаллаховуз", работники районной поликлиники.

"Я очень благодарен помощникам. Спасибо им большое! С их помощью мы сдали на приемные пункты 232 тонны хлопка, но на полях еще хлопка много и мы собираемся довести урожайность до 45 центнеров с гектара", – говорит фермер Сайдулло Абубакиров.

Неплохо поработали и фермерские хозяйства "Анор" АМТП имени К. Солиева, "Аскарали-ота", "Муаттар ок олтини", "Ал-Гафур имкон", "Нажотбек Рустамов" АМТП "Тепакурган", которые в числе первых рапортовали о выполнении плановых заданий.

"Мы стараемся оперативно решать все проблемы сборщиков, среди которых много женщин. Совместно с районным хокимиятом делаем все, чтобы стимулировать усилия хлопкоробов: проводим культурные мероприятия, торжественно вручаем ценные подарки и почетные грамоты", – говорит ведущий специалист районного Комитета женщин Юлдузхон Косимова.

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