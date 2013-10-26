Янгикурганские добровольцы помогают соседям

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. В предгорном Янгикурганском районе Наманганской области хлопчатник не выращивается, но добровольцев из этого района можно встретить на полях многих хлопкосеющих районов.

Так, 500 работников Янгикурганского медицинского объединения, жителей кишлаков Караполвон, Нанай, Бирлашган, Парамон добросовестно трудятся на полях ассоциаций машинно-тракторных парков "Гурумсарай", "Навбахор", "Дустлик" и имени Мирсултановой Папского района.

Как говорит ветеран труда из кишлака Парамон Янгикурганского района Султонали-ота Фозилова, фермеры и руководство района внимательно относятся к их нуждам, стимулируют передовиков.

"Мы нацелены на успех и приложим все силы для того, чтобы собрать хлопок вовремя и помочь папским фермерам", – коротко сказал аксакал, собирая в фартук "белое золото".

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