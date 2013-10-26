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Ислам Каримов принял участие в саммите СНГ в Минске
26.10.2013 15:31

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 24-25 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов совершил визит в Беларусь, где принял участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ.

Участники Минского саммита СНГ обсудили вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Содружества, укрепления политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей между государствами-участниками, развития сотрудничества в рамках международных организаций.

На заседании состоялся обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в частности, сотрудничеству в предотвращении таких угроз, как терроризм, экстремизм, контрабанда наркотических средств и оружия. Было отмечено, что выведение из Афганистана сил международной коалиции в 2014 году требует дальнейшей активизации координации совместных усилий по обеспечению безопасности.

Президент Узбекистана подчеркнул необходимость формирования атмосферы, которая стала бы заслоном на пути проникновения идей терроризма и экстремизма в пространство Содружества, борьбы не только с самими угрозами, но и их источниками. Он отметил, что в этом важную роль играет сотрудничество и в области информационно-коммуникационных технологий.

Говоря о ситуации в Афганистане, Ислам Каримов отметил, что невозможно решить эти проблемы военной силой, единственный путь выхода из этого кризиса – политический, достижение компромисса противоборствующих сил.

Руководители государств рассмотрели вопросы торгово-экономических отношений в рамках СНГ. Напомнив, что в 2011 году был подписан Договор о зоне свободной торговли, Президент Узбекистана подчеркнул, что создание полноценной зоны свободной торговли является одной из самых приоритетных и важных задач.

"В нынешних условиях, когда многие страны мира пережили финансово-экономический кризис и устраняют его последствия, формирование полноценной свободной торговой зоны даст ряд таких экономических эффектов, как стимулирование производства, укрепление взаимного доверия между деловыми кругами, обеспечение своевременной реализации совместных экономических программ", – сказал Ислам Каримов.

Участники саммита обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества и приняли решение объявить 2014 год Годом туризма в СНГ. Президенты также утвердили программы о мерах борьбы с преступностью, торговлей людьми, наркобизнесом, терроризмом.

С 2014 года председательство в СНГ переходит к Украине.

УЗИНФОРМ

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