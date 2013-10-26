Построено по инициативе родителей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. В махалле "Хончорбог" города Навои, где проживает 3 тысячи 454 жителя, половину из которых составляют дети дошкольного и школьного возраста, по инициативе и на средства родителей построена детская спортивная площадка.

В распоряжении детей полностью оборудованные площадки для игр в волейбол, баскетбол и мини-футболу. Рядом расположилась также построенная по инициативе активистов махалли детская игральная площадка с песочницей, качелями, горкой и радугой.

- На территории махалли имеется 8 улиц, 2 профессиональных колледжа, 1 средняя общеобразовательная школа и 1 поликлиника. В целях создания условий проезда для жителей, особенно для учащихся, по этим улицам налажено автобусное движение, - говорит в беседе с корреспондентом ИП "УЗИНФОРМ" председатель махаллинского комитета Зиедулло Юсупов. – Кроме этого, необходимо отметить, что благодаря оказанной помощи со стороны городского хокимията и управления внутренних дел, на магистральных улицах, проходящих по территории махалли, установлено 72 новых дорожных знаков. Полностью обеспечены осветительными приборами улицы Таробий и Меъморлар.

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