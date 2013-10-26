Теперь адрас ткут и в Нурате

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Нуратинские рукодельницы издревле славятся во всем мире созданием своих сюзане - покрывал с вышитыми на них из шелка цветами и узорами. Теперь же в районе наладили выпуск национального материала адрас, сотканного из шелковых нитей.

Свою лепту в развитие национального ремесленничества, изготовив ткацкие станки для изготовления адраса, внес и известный нуратинский мастер по дереву Бекмурод Рахимов. Теперь на станках, созданных его руками, нуратинские мастерицы ткут для местного рынка всемирно известный материал из шелка адрас.

- Глаза наши не нарадуются, глядя на разноцветие адраса, - говорит одна из ткачих, Зульфия Ниезова. - Сегодня со мной работает около 10 девушек, проживающих в нашей махалле. Желание постичь это ремесло растет среди девушек с каждым днем. Со временем мы намерены расширить наше производство, так как спрос на адрас растет изо дня в день. Особой популярностью у покупательниц на местном рынке пользуется сегодня адрас белого цвета. Раньше такой красивый материал, как адрас, привозили только из городов Ферганской долины, Теперь, мы надеемся, что наш адрас также будет славиться во всем мире, как наше нуратинское сюзане.

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