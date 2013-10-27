Победа навоийских гимнасток

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября в Казахстане завершились спортивные соревнования гимнасток на Кубок хокима города Шимкент.

В них наряду со спортсменками Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана приняли участие и юные гимнастки из Узбекистана.

Особенно упорно прошли выступления юных гимнасток 2002 – 2007 годов рождения. Принявшая в них участие учащаяся детско-юношеской спортивной школы №4 города Навои, М.Хусенова завоевала почетное первое место, а ученица этой же школы Х.Иззатуллаева, завоевав "бронзу", вошла в тройку призеров соревнований.

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