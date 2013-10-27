Спортивная площадка построена на средства предпринимателя

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. Навоийский предприниматель Дониер Турсунов на свои средства построил спортивную площадку, приспособленную для игры в мини-футбол.

Поле для игры в мини-футбол, размером в 1200 квадратных метров, имеет искусственное покрытие, снабжено мощными прожекторами, где молодежь из ближайших домов может играть в любимую игру практически в любую погоду и в любое время суток.

Построенное рядом с парком культуры и отдыха имени Алишера Навои спортивное сооружение обошлось предпринимателю более чем в 120 миллионов сумов.

Благодаря меценатству навоийских предпринимателей, подобные спортивные площадки уже строятся и на территории большинства микрорайонов города.

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