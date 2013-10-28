С поздравлениями сотрудникам милиции

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. В субботу, 27 октября, в Бухарском областном управлении внутренних дел состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня милиции. На собрании прозвучали поздравления в адрес инспектора профилактики отдела внутренних дел Бухарского района Тошова Ибода Муродовича, награжденного Указом президента медалью "Содиқ хизматлари учун" и начальника экспертно-криминалистического отдела управления внутренних дел Бухарской области Пулатова Латифа Азимовича, награжденного медалью "Шуҳрат".

Также в связи с празднованием Дня образования Министерства органов внутренних дел, а также за достигнутые результаты служебной деятельности ряд сотрудников были награждены почетными грамотами, подарками и денежными премиями.

Официальная часть мероприятия закончилась концертом местных звезд эстрады и выступлением танцевальных коллективов.