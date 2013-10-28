



Новое здание Пайарикского медицинского объединения



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. В Пайарикском районе Самаркандской области на днях после капитальной реконструкции сдано в эксплуатацию новое здание районного медицинского объединения. На строительно-реконструкционные работы было потрачено свыше 3 млрд. 730 миллионов сумов. В результате этих работ создан центр, состоящий из родильного комплекса, отдела внутренних заболеваний, хирургии, неотложной медицинской помощи, анатомии и детского отдела. Наряду с этим, здесь имеется аптека и вспомогательные хозяйства. Медицинское объединение снабжено современным медицинским оборудованиtv и средствами для оказания качественной медпомощи местному населению. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи