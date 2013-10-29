В Самарканде прошел областной чемпионат по таэквондо

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 28 октября завершился областной чемпионат по таэквондо серии ITF, в котором приняли участие около 150 спортсменов со всех городов и районов области.

В состязаниях приняли участие таэквондисты в возрасте от 8 до 18 лет. В чемпионате области по данному виду восточных единоборств впервые приняли участие представители Пастдаргомского и Жамбайского районов.

В процессе скоротечных и бескомпромиссных схваток прекрасно смогли показать свое мастерство спортсмены Булунгурского, Тайлокского районов и города Самарканда. В конце состязаний в общекомандном зачете победила команда города Самарканда. Именно ее представители примут участие в чемпионате Узбекистана, который состоится в ноябре нынешнего года в Ташкенте.

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