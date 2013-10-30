Глава МИД Узбекистана принял европейских парламентариев

ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией во главе с Паоло Барталоцци пребывает в Узбекистане для участия в 10-м заседании Комитета парламентского сотрудничества "Узбекистан – Евросоюз".

30 октября состоялась встреча группы евродепутатов с министром иностранных дел Республики Абдулазизом Камиловым, в которой принял участие глава Представительства ЕС, посол Юрий Штерк.

Стороны обсудили состояние и перспективные направления развития узбекско-европейского сотрудничества, в том числе между законодательными органами власти. В ходе беседы отмечено наличие значительного потенциала многопланового партнерства между Узбекистаном и ЕС. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в его реализации через дальнейшее углубление и расширение двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

На встрече был рассмотрен ход выполнения Стратегии ЕС по Центральной Азии, состоялся обмен мнениями по некоторым международным и региональным проблемам, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

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