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В Ангрене прошел германо-узбекский семинар по легкой атлетике
30.10.2013 20:42

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Олимпийская спортивная конфедерация Германии и Федерация легкой атлетики Узбекистана в сотрудничестве с посольством Германии и Национальным Олимпийским комитетом Узбекистана провели с 21 по 26 октября семинар на республиканской учебно-тренировочной базе "Янгиабад" в Ангрене, сообщает отдел культуры и прессы диппредставительства Германии в Ташкенте.

Семинар, состоявшийся при финансовой поддержке МИД Германии, провел директор Академии Федерации легкой атлетики Германии д-р Вольфганг Киллинг.

Во время семинара 20 тренерам по легкой атлетике со всего Узбекистана была дана возможность пополнить свои знания в сфере современной методики ведения тренировок в таких дисциплинах, как прыжки в высоту, прыжки в длину и тройные прыжки.

Будучи активным спортсменом в 1978 году в Великобритании, д-р Киллинг установил европейский рекорд по прыжкам в высоту в закрытом помещении, прыгнув на 2 м 28 см. С 1975 по 1980 годы он 10 раз становился членом национальной сборной, в 1976 году принимал участие в Олимпийских играх в Монреале, в 1978 году он вошел в состав сборной Европы. После изучения аграрных и социальных наук, а также после учебы в Кёльнской Академии тренеров д-р Киллинг в 1993 году защитил докторскую диссертацию по спортивной науке. С 1996 по 2006 годы он был тренером федерации по прыжкам в высоту и руководил отделом по прыжкам в Федерации легкой атлетики Германии. В настоящее время д-р Киллинг является директором Академии Федерации легкой атлетики Германии в городе Майнце.

Финансовая поддержка данному семинару была оказана в рамках чрезвычайных мер по оказанию международного содействия развитию спорта МИДа Германии.

В рамках данного проекта Олимпийская конфедерация Германии передала в дар Федерации легкой атлетики Узбекистана спортивное оборудование (автоматический секундомер, инфракрасный детектор, рулетка), отмечается в сообщении посольства ФРГ в Узбекистане.

УЗИНФОРМ

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