В наманганской школе прошел открытый урок рисования

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Вчера ребята из 4 "а" класса школы № 58 Намангана вместе с классным руководителем Дилярой Камбаровой совершили своеобразное путешествие в осенний лес и познакомились с красками осени.

Также они перечислили времена года и их месяцы не только на русском, но и на английском языке, вспомнили, какие бывают жанры, рассказали об известных художниках Узбекистана, таких, как Рахим Ахмедов, Урал Тансыкбаев, Малик Набиев.

Урок прошел динамично: ребята играли, танцевали, проводили веселую разминку. Образцом для рисунка осеннего пейзажа стал музыкальный клип, в котором ученики увидели все краски осени в натуре. В завершении урока ребятам было предложено представить свое видение осени, и все дружно взялись за карандаши и краски.

"Основная цель нашего урока - показать умение детей работать с красками. В младшем школьном возрасте это очень важно, так развитая кисть руки влияет на почерк ребенка, на его правильный наклон", – говорит Диляра Камбарова.

Она также отметила: ребята уже знают, что прежде чем что-то нарисовать, необходимо сначала создать эскиз рисунка простым карандашом, а уже затем приступать к работе с красками, разбираются в холодных и теплых оттенках.

"Многие из учеников любят не просто рисовать на заданную тему, но и придумывать что-то свое, и я это всегда приветствую, так как фантазия ребенка безгранична и у учеников получаются весьма оригинальные рисунки", – заключает учительница рисования.

УЗИНФОРМ