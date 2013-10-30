В Намангане ноябрь объявлен месячником подписки на периодические издания

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Хоким области Баходир Юсупов в целях ускорения подписки на центральные и местные газеты утвердил план мероприятий по проведению в области с 1 по 30 ноября месячника подписки.

В соответствии с ним в рамках выполнения распоряжения хокима области № 117 от 17 августа 2013 года "Об организованном проведении в области подписки на центральные и местные газеты на 2014 год" за городом и районами закреплены ответственные представители областного хокимията, на которых возложены задачи по организации, контролю, координации и мониторингу этого процесса.

Информационной службе областного хокимията, областным, городским и районным отделениям Республиканского центра пропаганды духовности, Творческого союза журналистов, Союза писателей Узбекистана, творческого объединения "Тасвирий ойна" указано на необходимость дальнейшего усиления на местах пропаганды национальной идеи и духовно-просветительской работы, совместно с закрепленными представителями активизации подписной кампании на 2014 год.

Областным управлению печати и информации, отделению Творческого союза журналистов Узбекистана, редакторам газет "Наманганская правда" и "Наманган хакикати", корреспондентам центральных газет и редакторам газет, учрежденных городским и районными хокимиятами, предписано совместными усилиями обеспечить высокую эффективность подписной кампании на 2014 год, усилить агитационно-пропагандистскую работу, проводить творческие встречи, беседы в высших и средних учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, сходах граждан и трудовых коллективах, предприятий и организаций, а также вести систематический мониторинг хода подписной кампании.

Планом мероприятий предусмотрено и награждение по разным номинациям наиболее активных в этом плане управлений, учреждений, предприятий, СГК и СГМ.

Особо подчеркнуто, что Наманганский филиал ОАО "Узбекистон почтаси" и ООО "Матбуот таркатувчи" обязаны вести работу в соответствии с графиком, установленным распоряжением хокима области № 143-Ф и оформлять только годовую подписку.

Также руководитель области в распоряжении отметил, что заместителям хокима области, руководителям групп и секретариатов, хокимиятам города и районов, руководителям управлений, организаций, предприятий и учреждений надлежит обеспечить организованную подписку на издания, в соответствии с указанными объемами и периодичностью.

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