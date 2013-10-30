



В Навои прошел смотр-конкурс "Самая опрятная женщина-2013"



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября в здании Навоийского технико-экономического профессионального колледжа завершился областной этап конкурса "Самая опрятная женщина-2013". В конкурсе, проводимом по инициативе Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат", приняли участие победительницы районных и городских этапов смотра региона. Член СДП "Адолат", учитель Навоийского технико-экономического колледжа Гавхар Курбонниезова, лучше других участниц выполнив условия конкурса, завоевала первое почетное место. Теперь она будет представлять область на республиканском этапе конкурса, который пройдет в столице страны, городе Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи