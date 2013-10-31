В Наманганской области развивается рыбоводство

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. В этом году ООО "Наманганбалик" планирует превысить прошлогодние показатели более чем на 70 тонн. По словам директора ООО Рустамжона Тиллахужаева, товарный вес одной рыбины доходит до полутора килограммов.

"Это неплохой показатель. Живая рыба стабильно поступает на прилавки магазинов, но мы думаем и об организации переработки рыбы и выпуске консервов и другой продукции. Думаю, что это позволит существенно повысить доходы", – говорит руководитель рыбоводческого ООО.

В минувшем году здесь получили и реализовали 365 тонн товарной рыбы, приобрели современное оборудование, новые грузовые автомобили и другую технику. Также проведены работы по очистке 13 водоемов, запустили 654 тонн мальков, прошел ремонт инкубатория.

Стоит сказать, что рыбоводческие пруды ООО "Наманганбалик" раскинулись на площади 520 га, здесь набирают вес представители таких ценных промысловых видов рыб, как сазан, толстолобик, белый амур.

Как отмечает начальник биоинспекции Наманганского областного комитета по охране природы Мамуржона Набиева, растет число фермеров-рыбоводов, растут объемы производства товарной рыбы. Сотрудники инспекции работают в тесном контакте с рыбоводческими хозяйствами и оказывают им всевозможное содействие, ведут контроль за состоянием водоемов, процессом кормления, подбором разнообразного рациона.

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