В Самарканде прошел фестиваль детского творчества "Янги авлод – 2013"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября в городе Самарканде завершился областной этап фестиваля детского творчества "Янги авлод – 2013", организованный Фондом "Форум культуры и искусства Узбекистана", областным Кенгашем ОДМ "Камолот" и ЦМИ "Келажак овози".

В нем приняли участие преподаватели и одаренные ученики общеобразовательных школ, победившие на городских и районных этапах фестиваля, представители областного, районных и городских отделений ОДМ "Камолот", работники учреждений народного образования, деятели искусства из столицы.

В процессе фестиваля его участники представили свои работы в 6 различных направлениях: классика, вокал, национальные музыкальные инструменты, прикладное и художественное искусство, поэзия, танцы.

Также на конкурсе организована выставка участников, в частности, по направлениям "национальные музыкальные инструменты" и "прикладное и художественное искусство". По каждому направлению работали отдельные группы жюри. В конце фестиваля победители А.Исроилов, Т.Хуснитдинов, Ж.Собирова, Н.Орифхонова, Н.Шодиева и Р.Эргашева получили направления на республиканский этап фестиваля.

Необходимо отметить, что в нынешнем году в городских и районных этапах фестиваля "Янги авлод – 2013" приняло участие свыше 150 детей в возрасте от 6 до 14 лет.

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