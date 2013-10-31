Вечер посвятили творчеству народного писателя

Вечер посвятили творчеству народного писателя31.10.2013 14:51
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября. В в областном информационно-библиотечном центре прошел литературный вечер, посвященный 85-летию народного писателя Узбекистана Пиримкула Кодирова.
Выступившие на мероприятии деятели литературы и представители общественности вели разговор о жизни и творческой деятельности народного писателя, о его вкладе в сокровищницу узбекской национальной литературы.
Перед участниками творческого вечера отрывки из своих произведений прочитали начинающие молодые писатели и поэты.
Вечер завершился просмотром театрализованных сцен из произведений писателя.
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