Вечер посвятили творчеству народного писателя

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября. В в областном информационно-библиотечном центре прошел литературный вечер, посвященный 85-летию народного писателя Узбекистана Пиримкула Кодирова.

Выступившие на мероприятии деятели литературы и представители общественности вели разговор о жизни и творческой деятельности народного писателя, о его вкладе в сокровищницу узбекской национальной литературы.

Перед участниками творческого вечера отрывки из своих произведений прочитали начинающие молодые писатели и поэты.

Вечер завершился просмотром театрализованных сцен из произведений писателя.

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