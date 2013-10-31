Цифровые медицинские аппараты на службе населения

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. В целях дальнейшего улучшения медицинского обслуживания населения в Канимехском, Нуратинском, Хатырчинском учреждениях здравоохранения и в областном онкологическом диспансере только в текущем году проведено работ по реконструкции зданий более чем на 5 миллионов сумов.

Согласно республиканскому проекту "Саломатлик-3", для медицинских учреждений Нуратинского, Навбахорского, Канимехского, Томдинского, Учкудукского районов закуплено в японской фирме "Шмадзу" современных цифровых рентгеновских и флюрографических аппаратов на 200 тысяч долларов США.

Уже в четвертом квартале, после завершения установочных работ, население региона сможет пользоваться услугами современной аппаратуры.

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