



Навоийская спортсменка в тройке призеров



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября в Самарканде прошел открытый теннисный турнир среди мальчишек и девчонок 2000 – 2001 годов рождения. Представительница Навоийской области, воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Чарос Иззатуллаева, победив многих соперниц из других регионов Республики, завоевала на турнире почетное третье место. Все участники соревнований были награждены соответствующими дипломами и памятными подарками от организаторов турнира. Спортсмены и их наставники также ознакомились с достопримечательностями и спортивными сооружениями жемчужины Востока. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи