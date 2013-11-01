Новое здание для СВП “Пашмон” в Шафирканском районе

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Шафирканском районе сдано в эксплуатацию новое здание для сельского врачебного пункта “Пашмон”. Кроме того, закуплено новое диагностическое оборудование: рентген-аппарат, аппараты ЭКГ и флюорографии. Теперь в этом врачебном пункте будут работать 5 врачей общей категории, 13 медсестер и 2 лаборанта. Это один из самых больших сельских врачебных пунктов в Шафирканском районе.

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование и, конечно, созданы благоприятные условия для приема и лечения больных, имеется дневной стационар. Медперсонал СВП "Пашмон" проводит большую профилактическую работу по предотвращению сезонных заболеваний. Особое внимание уделяется беседам, обследованию будущих мам, их новорожденных детей. И, конечно, в зоне особого внимания – подростки и девушки, с которыми медперсонал проводит разъяснительные беседы и медосмотры.

Жители близлежащих кишлаков очень рады, что в сельском врачебном пункте можно пройти практически все виды диагностики заболеваний и получить квалифицированную медицинскую помощь. Именно первая квалифицированная медицинская помощь, профессиональные консультации дают эффективный результат предотвращения многих заболеваний и дальнейшего лечения.