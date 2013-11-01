Праздник урожая встретили наманганские школьники

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. "Дождик, дождик, веселей, капай, капай, не жалей, мы подружимся с тобой, не хотим идти домой", – поют красиво одетые ребята в костюмах различных овощей. Так ученики 5 "а" класса школы № 52 Намангана встретили в среду праздник урожая.

Классная руководительница Алла Ишимбаева сказала на открытии мероприятия: "Я очень люблю осень с ее красками, мягкой погодой, а еще потому, что осенью начинается учебный год и мы, учителя, встречаемся со своими учениками. А эта осень подарила мне новый класс, мы вместе всего два месяца, но уже многому научились и хотим сегодня вам показать все это".

Испортить хорошее настроение ребят не смогли "Грипп" и "Ангина", которые решили заразить всех ребят. Но дети оказались сильнее этих болезней, потому что правильно питаются и занимаются спортом, что они и продемонстрировали. Коварным болезням ничего не оставалось, как уйти.

А на смену им на праздник пришла красавица Осень, которой ребята рассказали стихи о приметах осени, об овощах, хлопке, спели осенние частушки.

"Я очень переживала, когда прощалась со всеми вами. Но сегодня я вижу, что мои переживания были напрасны, ведь вы попали к очень хорошему учителю и я рада видеть сегодня ваши успехи. Мне очень понравился праздник, а вы большие молодцы, что всего за два месяца выучили столько песен, стихов, танцев. Желаю вам не останавливаться на достигнутом", – сказала первая учительница класса Татьяна Хамдамова, обращаясь к ребятам.

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