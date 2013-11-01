В Намангане подвели итоги третьего квартала

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. В среду под председательством хокима области Баходира Юсупова состоялось собрание актива Наманганской области Узбекистана, посвященное подведению итогов социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года и выработке мер по безусловному обеспечению реализации важнейших приоритетов экономической программы на 2013 год, сообщает информационная служба хокимията области.

В докладе хокима области отмечено, что за отчетный период во всех отраслях реального сектора экономики удалось добиться положительных тенденций. Так, за 9 месяцев рост валового территориального продукта (ВТП) составил 10,8 %, объемов производства промышленной продукции – 12,4 %, строительных работ – 19,9 %, товаров народного потребления – 8,4 %, розничного товарооборота – 17,9 %, платных услуг – 17,2 %, экспортировано продукции на 78,1 миллиона долларов США.

На финансирование новых проектов в промышленности, модернизацию действующих мощностей и техническое перевооружение привлечено 10,3 млн. долларов прямых иностранных инвестиций. По программе развития потенциала промышленности реализовано 323 проекта с освоением 32,3 млн. долларов и создано 5200 новых рабочих мест. На оздоровление 206 бездействующих, экономически несостоятельных и маломощных предприятий было выделено свыше 49,4 млрд. сумов банковских кредитов и за счет этого дополнительно произведено промышленной продукции на 102 млрд. сумов. Создано свыше 1500 пунктов оказания услуг, а их объем в целом по области увеличен на 120,1 %.

В рамках осуществления мер по улучшению деловой среды и развитию предпринимательства в отчетном периоде создано более 1700 новых субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, для них коммерческими банками выделено 247,5 млрд. сумов кредитов. Общее количество таких субъектов в области достигло 30 тысяч, а их доля в ВТП составила 75,6%.

За отчетный период ряды предприятий-экспортеров области пополнили 17 предпринимательских субъектов, которыми экспортировано товаров и услуг на 1,6 млн. долларов.

В течение 9 месяцев в рамках выполнения инвестиционной программе построено и сдано в эксплуатацию 83 социальных объекта, проложено более 170 км водопроводных и 56 км газопроводных сетей.

На собрании было подчеркнуто, что в социально-экономическом развитии области можно было добиться более высоких результатов, если бы своевременно были устранены недостатки, допущенные в ряде отраслей экономики и социальной сферы. Этому вопросу было уделено самое пристальное внимание. С критических позиций были рассмотрены отчеты о предпринятых и намечаемых мерах по исправлению недочетов хокимов ряда районов, других руководящих лиц.

Для устранения всех негативных факторов были определены необходимые меры, установлены конкретные сроки исполнения.

В собрании областного актива принял участие и выступил заместитель премьер-министра Республики Узбекистан А. Икрамов.

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