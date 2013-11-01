Посвящение в первоклассники прошло в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. В школе № 49 Намангана в среду состоялся праздник посвящения в первоклассники, в ходе которого дети декламировали стихи, пели песни на русском языке, показали театрализованные сценки.

Готовила мероприятие и продемонстрировала блестящие режиссерские способности учительница 1 "д" класса Светлана Сабитова. Помогали ей и старшеклассники. Особенно запомнилась сценка "Три девицы в первый раз собирались в первый класс" в исполнении Сабины Нормирзаевой, Элеоноры Аскеровой и Камилы Сатимбаевой.

Веселые задачи ребятам помогали решать сказочные герои: Буратино и его оппоненты – кот Базилио и лиса Алиса, в роли которых выступили бывшие ученики С. Сабитовой – пятиклассники Александра Харьковская, Кирилл Мирзаев и Ахтям Шамсутдинов. Первоклассников поздравили и передали им свои традиции ученики пятых классов, затем ребята приняли клятву первоклассника, где поклялись "читать и писать прилично, и в ранце носить "хорошо" и "отлично", не нарушать школьную дисциплину и быть всегда идеальным ребенком".

Новоиспеченным первашам вручили дипломы, где было написано: "Учись! Дерзай! Расти! Помни свой первый класс, свою школу и учителей!".

Под занавес ребята исполнили песню "Край, где мы живем!", проникнутой любовью к своей Родине – Узбекистану.

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