Режиссер наманганского театра рассказывает об успехе на фестивале "Art Week Style-2013"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Спектакль по пьесе народного писателя Узбекистана, драматурга Улмаса Умарбекова "По велению совести", написанной в 1982 году, показанный на прошлой неделе на сцене Узбекского Национального академического драматического театра в рамках 4-го Международного театрального фестиваля, принес Наманганскому театру имени Навои большой успех. Фестиваль стал неотъемлемой частью "Art Week Style-2013".

Стоит сказать, что на фестивале на театральных сценах столицы прошли показы камерного драматического театра из Вологды, театрального Центра АККО (Израиль), Клайпедского музыкального театра "Пилис" (Литва), Государственного драматического театра им. Владимира Маяковского (Душанбе), театрального фестиваля "Балтийский дом" (Санкт-Петербург), а также областных и столичных театров. Но главным лауреатом стал спектакль из Намангана.

Диплом и статуэтку – символ фестиваля – главному режиссеру Наманганского областного театра Кариму Юлдашеву вручила Гульнара Каримова.

"Мы, конечно, не ожидали, что нашу постановку ждет такой триумф, и тем приятнее все это. Само участие в Международном фестивале наравне с известными столичными и зарубежными театрами – это большая честь для любого областного театра и мы, конечно же, постарались оправдать оказанное нам доверие", – говорит Карим Юлдашев.

"Подобные фестивали – это взаимодействие культур разных стран, обмен опытом, возможность показать себя и посмотреть других. Очень интересным было общение с французским актром, режиссером и продюсером Грегом Жерменом, который вносит новые технологии и методологии в искусстве и говорит: "Ищи себя в зрителе". Он и театровед Нина Мазур из Германии, театровед и журналист Елена Лиопо (Беларусь) проводили мастер-классы в рамках фестиваля", – делится впечатлениями главный режиссер наманганского театра.

В спектакле "По велению совести" задействованы народный артист Узбекистана Алижон Тожибоев, исполнивший роль главного героя, народная артистка Узбекистана Каримахон Расулова, Равшаной Режаббоева, Баходир Жураев, Алишер Юлдашев, Нуриддин Исмаилов, Маъруфжон Ниёзов и Авазбек Кодиров.

Сюжет пьесы заключается в том, что почувствовавший и осознавший натиск нового времени генеральный директор объединения Кудрат Батыров решает уйти с работы и пишет заявление по собственному желанию. Родные и близкие относятся к этому событию с пониманием. Единственным недовольным произошедшим стал сын Шухрат, готовящийся к ученой карьере. Психологическая коллизия между отцом и сыном становится причиной смерти главного героя.

Драматург Улмас Умарбеков сочинил пьесу в 1982 году, а главный режиссер театра, постановщик и художник данного спектакля Карим Юлдашев внес в него элементы современности.

"Мы приехали вдохновленные и надеемся, что и в следующем году нас пригласят для участия в этом же фестивале. А сейчас мы уже начали работу над экспериментом-ноктюрном. Ведь в 2014 году весь мир будет отмечать 450-летие со дня рождения Уильяма Шекспира. Именно этой дате мы посвятим свою новую постановку, в которую войдут не только произведения Шекспира, но и Пушкина, Гете, Махсуда Шахзода, Джалоллидина Руми, Ахмада Яссави", – заключает режиссер театра имени Навои Намангана Карим Юлдашев.

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