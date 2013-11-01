Брифинг в самаркандском Доме печати

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. В ноябре в Самаркандской области Узбекистана по инициативе областного хокимията состоится смотр-конкурс в сфере искусства "Новые голоса" ("Янги овозлар"). 31 октября в областном Доме печати состоялся брифинг с участием членов Творческого совета области по подготовке и проведению данного смотра-конкурса.

В ходе мероприятия начальник областного управления по делам культуры и спорта К.Мизомов дал информацию работникам СМИ о самом конкурсе и процессе подготовки к нему.

Отмечено, что смотр-конкурс "Новые голоса" проводится впервые и он нацелен на выявление одаренных молодых исполнителей в возрасте 10 лет и выше, а также на их поддержку и поощрение.

Для проведения мероприятия на высоком уровне составлен план мероприятий и создан специальный штаб при управлении по делам культуры и спорта. Для участников конкурса созданы необходимые условия на базе функционирующих в Самарканде школ музыки и искусства.

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