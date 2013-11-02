Наманганское ОПУ "Иссиклик манбаи" готовится к отопительному сезону

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. На подготовку к зиме из бюджета области производственному управлению "Иссиклик манбаи" выделено 326 млн. сумов.

На эти деньги капитально отремонтировано 6,6 км теплосетей вместо 5,6 км по плану, необходимо закупить уголь на случай перебоев с газом, а также провести другие профилактические мероприятия.

Как пояснил начальник ОПУ Кобил Солиев, в этом году с баланса сняты котельные, работающие на мазуте. Они переведены на баланс организаций и им из бюджета выделяются средства на закупку мазута.

Трудности по подготовке к сезону у теплоэнергетиков связаны с имеющейся дебиторской задолженностью. На данный момент дебиторская задолженность составляет 3 млрд. сумов.

Также Кобил Собирович отметил, что многим бюджетным организациям – школам, детсадам, поликлиникам – выделяются несоразмерно малые лимиты на оплату услуг ОПУ "Иссиклик манбаи". Отсюда, по его словам, получается миллиардная задолженность, не покрываемая годами. Она тормозит регулярное обновление магистралей, текущий и капитальный ремонт. Попросту на это у ОПУ нет денег. "Неплохо бы подумать финансистам и выделять разумные лимиты бюджетникам, хотя бы со следующего года", – заключает начальник ОПУ "Исскилик манбаи".

Отопительный сезон начинается официально 15 ноября.

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