Юноши разыгрывают баскетбольное первенство в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. В специализированной детско-юношеской спортшколе олимпийского резерва № 3 "Пахлавон" Намангана проходит чемпионат Республики среди юношей 1997 – 1998 годов рождения.

В чемпионате, стартовавшем в четверг, принимают участие 13 коллективов, представляющих все регионы Узбекистана, столицу Республики и Республику Каракалпакстан. Они разбиты на четыре подгруппы, победители которых выходят в полуфинал. Регламент матчей обычный – 4 периода по 10 минут.

Наманганские баскетболисты, считающиеся одними из претендентов на победу в турнире, стартовали с победы. С разгромным счетом они переиграли сборную Джизакской области – 57:24. А вот сборная Андижанской области сумела добыть победу над парнями из Республики Каракалпакстан с преимуществом лишь в 2 очка – 50:48.

Соревнования завершатся в воскресенье.

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