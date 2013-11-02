Животных в Наманганской области становится меньше

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. По данным биоинспекции Наманганского областного комитета по охране природы, на сегодня волков на территории региона осталось не более 300 особей, зайцев – 5 тысяч особей, лис – около 2 тысяч.

"Сейчас выданы разрешения на отстрел 7 тысяч водоплавающих птиц, 400 зайцев, 3 тысяч кекликов и 5 тысяч голубей", – говорит руководитель ведомства Мамуржон Набиев.

По его словам, сейчас очень редко попадаются дикие кабаны, медведи, снежные барсы: эти животные то и дело мигрируют в Киргизию и обратно – отследить их численность очень трудно. "А ведь когда-то они водились здесь во множестве, были даже тигры и львы (о них писал Захириддин Мухаммад Бабур в своей бессмертной книге "Бабурнаме"), но и они уже перешли в мир легенд", – напоминает М. Набиев.

Он также указывает, что по данным казачьего есаула Филиппа Назарова, посетившего Кокандское ханство в 1812 – 1814 годах, и русского ученого Наливкина, работавшего здесь во второй половине XIX века, животный мир Ферганской долины был на редкость разнообразным: водилось много оленей, фазанов, кабанов. А в начале XIX века тигры забредали в окрестности Янгиарыка, который сейчас протекает через центр города.

Впрочем, отмечает представитель природоохранного ведомства, такая тенденция наблюдается во многих странах, она связана с урбанизацией. Тем более надо беречь природу, заключает он.

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