Выдвинуты кандидаты в аксакалы в наманганской махалле

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Жители 5 "а" микрорайона на сегодняшний день определились с кандидатами на пост председателя схода граждан. По словам действующего председателя СГМ "Янги тонг" Мохии Фазлетдиновой, претендентами стали 4 человека.

Она говорит, что ни один житель махалли не останется в стороне, все активно участвуют в выборах, тем самым внося хотя бы небольшую лепту в развитие демократического общества в стране.

Как рассказала Мохия Фазлетдинова, рабочие группы, обойдя все дома и подъезды, выявили, что граждане хотят видеть на посту лидера махали Мухаббат Хусаинову, учительницу школы № 49, на данный момент советника председателя СГМ по вопросам религиозного просветительства и духовно-нравственного воспитания; бывшего председателя одного из товариществ частных собственников жилья, а ныне посбона Зокира Юлдашева и Шоназара Худайберганова, ранее работавшего мастером на АО "Намангантекстиль". Также в числе кандидатов и сама Мохия Фазлетдинова. Она будет баллотироваться на второй срок.

"Так что выбор у людей будет", – замечает по этому поводу нынешний председатель СГМ. Все эти кандидаты, как видим, обладают большим жизненным опытом, заслужили уважение населения, способны оказать воспитательное воздействие.

Мохия Фазлетдинова отмечает важную роль городской комиссии по содействию организации и проведению выборов, чтобы они прошли демократично и полном соответствии с законом. Их советы и помощь просто неоценимы.

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