В Намангане прошла дружеская встреча председателей корейских культурных центров долины

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. Дружеское общение за "круглым столом" – добрая традиция корейских культурных центров Ферганской долины. Очередная прошла в субботу в Намангане.

Лидер корейской диаспоры Наманганской области Лариса Ни с гордостью показала своим коллегам из Андижана – Вячеславу Киму и Ферганы – Виктору Лиму офис НККЦ, где имеется компьютерный класс, зала для проведения мероприятий, комнату для приема посетителей и гостей. Тут же председатели корейских культурных центров областей долины обсудили насущные задачи.

А во второй части программы визита соседей был небольшой концерт творческих коллективов Наманганского корейского культурного центра. Хитом стало исполнение всемирно известной песни "Катюша" на корейском языке, а припев пели все участники встречи. Звучали также русские, корейские народные и узбекские мелодии.

Гости поблагодарили за приятный вечер и пригласили представителей НККЦ посетить в следующий раз свои города.

Надо сказать, что такие встречи за пиалой чая проходят 3 раза в год, начиная с 2006 года, и не только способствуют укреплению дружеских связей корейской диаспоры, но и помогают за счет обмена опытом лучше организовать работу ККЦ.

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